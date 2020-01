Angst voor vogelgriep, maar ophokplicht blijft (nog) uit

Buurtzorg Kampen West weer op sterkte: verpleeg­kun­di­gen komen op adem

21 januari Help de wijkzorg de feestdagen door! De noodkreet die Buurtzorg eind vorig jaar slaakte via de Stentor heeft gewerkt. Team Kampen West is weer op sterkte. Sterker nog: de oproep leverde zo veel reacties op dat er zelfs ruimte is voor uitbreiding van het team dat zorg biedt aan huis. ,,We kunnen weer ademhalen’’, zegt verpleegkundige Ariette Koster.