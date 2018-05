Asbest vrijgekomen bij brand autobedrijf Kampen

UpdateOp een industrieterrein in Kampen is een grote brand uitgebroken in een bedrijvengebouw met daarin onder meer een autobandenbedrijf. Door de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen die in de buurt van het terrein terecht zijn gekomen. Volgens de brandweer is van een grotere spreiding van het asbest vooralsnog geen sprake.