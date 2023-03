Automobilist schept meisje op fiets in IJsselmuiden, bestuurder aangehouden

Het ongeluk gebeurde op de Tuindersweg, een kaarsrechte weg in de Koekoekspolder. Wat er precies is gebeurd is volgens de politie ter plaatse nog niet duidelijk. Het meisje was volgens de hulpverleners na enige tijd aanspreekbaar en is uitvoerig nagekeken. Het gaat om een meisje van rond de 10 jaar. De politie wilde de exacte leeftijd nog niet vrijgeven.

In de auto van uitzendbureau Level One zaten meerdere personen. De bestuurder is als verdachte aangehouden. Dat is een standaardprocedure bij een ongeval waarbij mogelijk sprake is van zwaar letsel, zodat de aangehouden persoon meer rechten heeft en bijvoorbeeld een advocaat kan inschakelen. Verder is bij hem een blaas- en speekseltest afgenomen, eveneens standaardprocedure.