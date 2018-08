Baasje van hond die zwangere Marissa aanviel: 'Het voelt alsof heel Kampen tegen mij is'

Video 'Kampen is nog wat te bescheiden'

16:39 ,,Kampen is een levendige stad, maar het mag nog wel wat drukker worden. De stad is nog wat te bescheiden en weet nog niet goed te benoemen wat haar kwaliteiten zijn. En de organisatiegraad mag nog wel wat hoger.” Dat is de voorlopige conclusie van binnenstad manager Aukje Grouwstra na haar eerste ruim 100 dagen in functie.