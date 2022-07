Bedrijf uit Kampen wint Belgische prijs met bouw 300 meter lange fietsbrug in Limburg

Wilsum hoopt met geldinzame­ling histori­sche punter WU2 uit 1940 terug naar het dorp te halen

Wilsum heeft zijn zinnen gezet op een originele Wilsummer punter, die te koop aangeboden wordt in Giethoorn. Dorpsbelangen onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om de WU2 via een geldinzameling naar Wilsum te halen. ,,We zijn nu aan het onderzoeken of er een bredere belangstelling voor is dan alleen vanuit ons eigen bestuur’’, zegt voorzitter Steffen Hofstra.

12 juli