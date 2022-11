Bedrijven achter enorm zonnepark IJsselmuiden praten inwoners bij, groep buren uiterst kritisch

Jongste kinderen weggehaald uit gezin waar vier kinderen de dood vonden bij brand in Kampen

Twee kinderen van het gezin in Kampen, dat in 2009 vier jongetjes verloor bij een huisbrand, zijn door de rechter uit huis geplaatst en bij hun oudste zus ondergebracht. De ouders zijn van plan te verhuizen naar een gevaarlijke regio in Nigeria om daar een weeshuis op te zetten en de meisjes van 12 en 16 jaar zouden tegen hun zin mee moeten. Daar heeft de rechter in een besloten zitting een stokje voor gestoken.

11 november