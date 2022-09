Bedrijven offeren deel winst op voor zeeschepen in Kampen, Lelystad en Urk

Klussen, Porsche rijden én een uitkering? Echtpaar uit Kampen krijgt werkstraf voor uitkerings­frau­de

Hij reed rond in dure sportauto’s, stond al klussend op foto’s en nam de telefoon op van het bedrijf dat vroeger van hem was - maar nu niet meer. Fraude, vond het Openbaar Ministerie. Stoerdoenerij die niet strafbaar is, stelde verdachte E.Ö. uit Kampen. De rechter veroordeelde hem én zijn vrouw, G.Ö., tot de maximale werkstraf. Ook moeten ze de gemeente Kampen bijna een ton terugbetalen.

30 augustus