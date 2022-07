Beiaardier Frans Haagen speelt verzoeknummers vanaf Nieuwe Toren in Kampen

Kampen zet streep door groots Hanzepark voor IJsselkog­ge

De kans dat het wrak van de IJsselkogge in 2024 tentoongesteld wordt in een groots Hanzepark met beleefmuseum in Kampen, is nihil geworden. Waar verschillende politieke partijen het miljoenen kostende plan van Kranendonk Experience begin dit jaar nog zaten zitten, is de animo daarvoor nu weg.

30 juni