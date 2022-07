Beloning voor gouden tip vernielingen binnenstad Kampen nog niet uitgeloofd

Deze basis­school in Kampen ziet lichting van het eerste uur vertrekken: ‘Missie geslaagd!’

Basisschool Villa Nova in Kampen bestaat acht jaar. Het betekent dat er voor het eerst kinderen vertrekken die alle klassen hebben doorlopen. En dat is een bijzonder moment, zowel voor de onderwijzers als voor de leerlingen: ,,Ik heb eigenlijk nog helemaal geen zin in de middelbare school.’’

14 juli