Beslissing over toekomst Cruyff Court: blijvend toezicht of weer dicht?

Ongeluk op kruispunt in Kampen waar het vaker misgaat, fietster naar het ziekenhuis

Een vrouw is vrijdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in botsing kwam met een auto in Kampen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Cellebroeksweg en Wederiklaan. Het is niet de eerste keer dat er een ongeluk gebeurd op dit kruispunt.