Bestelbus botst op politieauto op N50 bij Kampen

MET VIDEO Verkeer in Kampen gehinderd door dit specialis­ti­sche klusje: 'Het is vervelend, maar nodig’

Het verkeer in en rondom Kampen was afgelopen weekend ontregeld door ‘inspectie en onderhoud’ aan de in 1983 aangelegde Molenbrug. Maar wat is er eigenlijk gedaan? Projectleider Marijn Rutten van Rijkswaterstaat geeft tekst en uitleg. ,,Er zijn werknemers voor uit Italië gekomen. Ik verwacht dat de brug komende jaren vaker dicht moet.”

24 oktober