Bestuurder veroorzaakt schade aan muur in Kampen en laat auto achter

Laatste Brommer­sprint in Genemuiden zorgt voor weemoed: ‘We stoppen op een mooi moment’

Het ziet er spectaculair uit: van 0 naar 130 kilometer in 6 seconden. Een racemotor zou de brommer van Christiaan Beens niet bij kunnen houden. ,,Een Porsche haalt dat niet eens’’, zegt Klaas-Jan Barneveld enthousiast. Barneveld is oud-bestuurslid van de Brommersprint in Genemuiden. Zaterdag werd het evenement voor de allerlaatste keer gehouden.