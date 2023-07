Cumulus dakloos door komst woonwagens, KWC beperkt: ‘Vervelende en lastige beslissing’

Modelvliegclub Cumulus aan de Schansdijk in Kampen moet daar plaats maken voor een woonwagenkamp van twintig tot vijfentwintig standplaatsen. ,,Een vervelende en lastige beslissing’’, erkent wethouder Jan Peter van der Sluis over het plan dat al langere tijd in de lucht hing.