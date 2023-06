Bewolkte dag in Kampen

Oud-wethouder Ton ter Bekke uit Zwolle overleden: ‘Er gaat een encyclope­die verloren’

Ton ter Bekke is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. De CDA’er was in de vorige eeuw jarenlang wethouder van de gemeente Zwolle en bleef daarna trouw de politiek volgen. ,,Begin dit jaar maakte hij nog een ronde langs voor hem belangrijke plekken.”