Bibberen en beven voor Reflex na nederlaag tegen concurrent

Het verschil tussen beide teams was bijzonder klein, maar het waren de bezoekers uit Hoogeveen die in de eerste twee sets nipt wat sterker waren (24-26 en 23-25). Daarna was het Kampens verzet gebroken in de derde set (16-25). Speler-coach Erik Huisken reageerde zwaar teleurgesteld. ,,Het leek qua stand misschien nog wat, maar we hebben een van onze minste wedstrijden van het seizoen gespeeld. Juist op dit moment. We waren heel slecht. Het leek alleen nog spannend, omdat Olhaco ook geen wereldploeg is. We waren te mat, zij speelden met meer overtuiging en verstand.”

Reflex staat nog op een veilige tiende plaats (twaalf punten), maar EVV (11) en Huizen 2 (10) staan nog akelig dichtbij. Over twee weken wacht een mogelijk cruciaal duel in eigen huis tegen Huizen 2.

VC Zwolle pakt belangrijke zege

Een niveau lager, in de eerste divisie A, strijdt Voorsterslag/VC Zwolle ook tegen degradatie. In dat kader kwam de 4-0 zege tegen SSS 2 als geroepen (25-22, 25-19, 25-16 en 25-12). Zwolle steeg door de zege van de tiende naar de achtste plaats. ,,Zij waren niet helemaal compleet, in ieder geval niet zo sterk als de vorige wedstrijd in Barneveld”, vond coach Jacco Groffen. Zijn ploeg speelde in ieder geval het eigen spel. ,,We hebben heerlijk gespeeld. We waren gretig, verdedigden goed en kregen daardoor de nodige kansen. Die hebben we benut.”

Volco wint met debutant

Voor de volleybalsters van Volco was de 1-3 zege bij Dynamo 3 in Apeldoorn een fijne opsteker (20-25, 25-22, 24-26 en 21-25). Door de resultaten van de laatste tijd was de ploeg uit Ommen wat weggezakt op de ranglijst en moest het nog met een schuin oog naar beneden kijken. ,,We gingen naar Apeldoorn in de hoop een puntje te pakken, maar het liep wat anders”, vertelde coach Erik Volkers met een glimlach. De basis voor de zege was een goede servicedruk van Volco, waar Anne Meijerink haar debuut maakte als passer-loper. ,,Ze zat een tijdje zonder club en ging volgend seizoen sowieso al voor ons spelen. In verband met blessures en een zwangerschap was het fijn dat ze nu al mee kon doen”, vond Volkers. Volco staat nu op een negende plaats in de tweede divisie B.

Mannen, topdivisie A: Reflex – Olhaco 0-3.

Eerste divisie A: CSV – Donitas 4-0, VC Zwolle – SSS 2 4-0.

Tweede divisie A: SVI – Stentor 0-4, Reflex 2 – Olhaco 2 1-3. Vrouwen, eerste divisie A: VC Zwolle 2 – Halley 1-3.

Tweede divisie A: VC Zwolle 3 – Lycurgus 2-3.

Tweede divisie B: Dynamo 3 – Volco 1-3.