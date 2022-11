Bibliotheken in Kampen en Zwolle fuseren tot één grote organisatie: ‘Overlap is er al’

Kerst in Oud Kampen eerder én duurder dan drie jaar geleden

Theaterfestival Kerst in Oud Kampen wordt dit jaar vroeger dan ooit gehouden, namelijk al op 10 en 11 december. De reden is het WK voetbal in Qatar. Ook moeten bezoekers iets dieper in de buidel tasten dan voorheen.

20 oktober