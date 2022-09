Bij Arty Buijert Mars loopt naamgever uit IJsselmuiden in gedachten mee

Jongen (15) uit Kampen overlijdt na noodlottig ongeval op Veluws vakantie­park

Een jongen van 15 jaar uit Kampen is vorige week overleden als gevolg van een noodlottig ongeval op een vakantiepark in Hulshorst. De jongen is maandagmiddag uit het water gehaald, waarna hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht. Hij heeft het uiteindelijk niet gered, bevestigt de politie nu.

31 augustus