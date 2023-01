Bij deal voor voedselbank spint zowel Kampen als vastgoedbaron garen: ‘Weer netjes gedaan, hè?’

MET VIDEO Annelies (19) knalt als vanouds een week lang met carbid in Kampen: ‘Adrenali­ne­kick is echt geweldig’

Het vonkje. Komt de klap al wel of nog niet? De knal zelf. Adrenaline. Brunneper Annelies Visscher (19) is dolgelukkig dat ze weer mag. Melkbusschieten op de Noordweg in Kampen. Niet alleen op oudjaarsdag zoals de afgelopen twee jaren door corona, maar als vanouds de hele week tussen kerst en oud en nieuw.

29 december