Bijzonder orgel in verzakkende Kamper Bovenkerk in gevaar: houten orgelbeelden tijdelijk op de grond gezet

Vervelende en dure ‘verrassing’ voor Bovenkerk in Kampen: ‘Eerste bedragen die worden genoemd, gaan ons begrip te boven’

Los pleisterwerk in de Bovenkerk? Daar ligt penningmeester Jonathan Kuiper van de Protestantse Gemeente Kampen niet wakker van. Maar scheuren in de gewelven van het monumentale gebouw? Dat is een ander verhaal. Hoeveel het herstel gaat kosten, weet hij nog niet. ,,Maar de eerste bedragen die worden genoemd, gaan ons begrip te boven.’’

6 augustus