BOA in het buitengebied van Kampen blijft toch behouden: ‘We kunnen niet zonder’

CDA Kampen plant appelbomen in Voedselbos op Nationale Boomfeest­dag

Lijsttrekker Bas Wonink en kandidaat-raadsleden Martijn Postuma en Simone Adema-Poelstra hebben gisteren namens CDA Kampen drie appelbomen geplant in het Voedselbos in het Groene Hart in Kampen. Dit deden de CDA’ers in het kader van Nationale Boomfeestdag.

17 maart