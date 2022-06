Boeren houden kort protest bij Kamper stadhuis en leveren in raadszaal brief af voor Den Haag

Koninklij­ke onderschei­ding voor dirigent Bob Vaalburg uit Kam­pen

Bob Vaalburg heeft zondagmiddag bij zijn afscheid als dirigent en artistiek leider van de maandelijkse cantatediensten in de Burgwalkerk in Kampen een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

