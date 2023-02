Boot overleden zeezeiler Henk de Velde te koop: Facebook-volgers krijgen de eerste kans

Kampen wil nu wel, maar kan bewoners in Grafhorst nog niet ‘verlossen’ van rommelige bouwstraat

Bewoners van het wijkje Buitenwaarden in Grafhorst wonen al jaren aan een bouwstraat. Op korte korte termijn komt daar geen verandering in. Gemeente Kampen wil inmiddels de ontbrekende stoepen, lantaarns of parkeerplaatsen wél aanleggen, maar kan dat simpelweg niet, omdat ze geen eigenaar van de straat is.

6:00