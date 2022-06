Botter te water, botterrace van start

Tuincir­kels bij gemeente­huis brengen verkoeling en zitplek

Het is een ideale plek om in de pauze even te lunchen, of om even te overleggen over nieuwe gemeentelijke projecten; de nieuwe, eigenlijk dubbele tuin voor het gemeentehuis. ,,Anders gingen we even een rondje lopen met z’n drieën, nu blijven we hier’’, zeggen gemeenteambtenaren Jenneke Bos, Yvonne Kleinbussink en Marco Driel als ze gaan zitten op de betonnen rand bij de tuin.

9 juni