‘Bouwhofje’ wordt aangepakt: zanderig terrein achter kazerne in Kampen krijgt toch bestrating

Landelijke onderwijs­prijs voor vwo-scholieren Pieter Zandt in Kampen: ‘Hoe kun je het best leren’

Uit bijna tweehonderd inzendingen selecteerde de jury van de landelijke onderwijsprijs het profielwerkstuk van Inge Hofmeijer en Lynette Hokse uit Staphorst. Zij kwamen na eigen onderzoek tot de conclusie dat er in groep 8 van de basisscholen weinig tijd wordt besteed aan hoe te leren in het voortgezet onderwijs. ,,Jammer, want je zakt er zo maar een niveau lager door.’’

3 juni