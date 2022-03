Brandweer: Oorzaak brand in schroothoop Kampen waarschijnlijk niet meer te achterhalen

De oorzaak van de brand die gisteravond woedde in een schroothoop bij Regelink in Kampen is waarschijnlijk niet meer te achterhalen. ,,De hele schroothoop is met kranen uit elkaar gehaald, daar is niks meer in terug te vinden’’, zegt Jan Wittenberg van veiligheidsregio Overijssel.