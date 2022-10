Btw-risico voor huisvesting vluchtelingen aan Parallelweg in IJsselmuiden ‘geminimaliseerd’

Nog geen energietoe­slag voor Kamper studenten

Studenten in Kampen kunnen via de gemeente voorlopig nog geen energietoeslag aanvragen ter compensatie van de gestegen kosten. Een voorstel daarvoor van de PvdA tijdens de raadsvergadering donderdagavond werd nog even op de lange baan geschoven, in afwachting van maatregelen vanuit Den Haag.

23 september