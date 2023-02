Buren bezorgd over opvang vluchtelingen in hotel langs N50 bij Kampen: ‘Wat gaan ze de hele dag doen?’

Politie-in­val bij sushizaak in Zwolle vóór sluiting door burgemees­ter: ‘Kans op verdere escalatie’

De sluiting van de vestiging van I Love Sushi in Zwolle heeft te maken met een politieonderzoek naar de zaak. Dit bevestigen de eigenaar en gemeente. Eigenaar Rico Ilyas zegt dat de aanleiding een recente vechtpartij en overval is. Er blijkt onlangs ook nog een politie-inval te zijn geweest. ,,We hebben niks te maken met drugs of wapens.”