Burgemeester Kampen over ‘genadeloze’ N50: ‘Stikstofproblemen of geld mogen niet langer een belemmering zijn’

Mark ‘van slijterij Post’ zoekt zevende eigenaar voor drankenhan­del in de Geerstraat

,,Ik ben in de geschiedenis van deze slijterij de zesde eigenaar’’, weet Mark Uijt de Boogaardt (45) van Slijterij Post uit de Geerstraat over de geschiedenis van zijn winkel (sinds 1882). En nu is hij op zoek naar de zevende eigenaar. ,,Maar het poppetje moet hier wel passen.’’

11 april