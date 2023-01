Buurtbus moet reizigers laten staan door defecte reservebus: ‘Een mevrouw stond al twee uur ergens te wachten in de regen’

Vragen, studeren en werken: bibliothe­ken in Dronten en Lelystad openen Kennis­plein

De bibliotheken in Dronten en Lelystad hebben in de afgelopen maanden een grote metamorfose ondergaan. Op de tweede verdieping van beide vestigingen is sinds kort een Kennisplein gevestigd, dat vanaf 1 februari te bezoeken is.

10 januari