Chanoekaviering keert dit jaar terug bij de voormalige synagoge van Kampen

Bouw appartemen­ten­com­plex Veerweg in Kampen wordt niet stilgelegd

Een verzoek van omwonenden om de bouw van een appartementencomplex aan de Veerweg in Kampen stil te leggen is door de voorzieningenrechter afgewezen. Er is mogelijk alleen onduidelijkheid of er voldoende parkeerplekken komen maar daarvoor hoeft de bouw niet stilgelegd te worden, aldus de rechter vrijdag.

2 december