Christelijke coalitie in Kampen levert iets in (en BBB profiteert ook hier)

Lokaal zitten ze stevig in de coalitie, maar bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag hebben ChristenUnie en SGP in Kampen ingeleverd ten faveure van de BoerBurgerBeweging. De uitslag in Kampen is grotendeels in lijn met de regionale en landelijke trends.

Met de bestorming van Overijssel is het niet vreemd dat BoerBurgerBeweging (BBB) ook in Kampen als grootste partij uit de stembus komt. De partij van Caroline van der Plas trok woensdag 24,6 procent van de in Kampen uitgebrachte stemmen.

ChristenUnie volgt met precies 14 procent van de stemmen. De partij kwam vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen - waar BBB niet aan meedeed - als grootste uit de bus. Dat was ook vier jaar geleden het geval bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Ten opzichte van dat jaar daalt het aantal stemmen voor ChristenUnie met 4,8 procentpunt. Veel groter is de daling, net als in grote delen van Nederland, bij het CDA. Die partij, in 2019 nog goed voor 13,2 procent van de stemmen, keldert in Kampen naar 7,8 procent van de stemmen.

Grote verliezer onder inwoners van de gemeente Kampen is Forum voor Democratie. Ook in Kampen deed de partij van Thierry Baudet het in 2019 ontzettend goed: 12,4 procent van de stemmen. In de uitslag van dit jaar daalt Forum met 9,3 procentpunt naar 3,1 procent van de geldige stemmen. JA21 trekt als nieuwkomer 3,4 procent van de Kamper stemmen, maar lang niet alle FvD-afhakers zijn dus naar deze partij ‘overgestapt’.

SGP

Bij de Statenverkiezingen van 2019 trok SGP 12,8 procent, destijds net iets minder dan FvD. Nu daalt de reformatorische partij met 1 procentpunt naar 11,8 procent van de uitgebrachte stemmen.

Daarmee is SGP na BBB en CU de ‘derde partij van Kampen’. De linkse partijen, van oudsher geen stemmentrekker in Kampen, profiteren amper van de verliezen bij bijvoorbeeld ChristenUnie. GroenLinks en PvdA dalen procentueel allebei. Partij voor de Dieren (+0,3 procentpunt) stijgt minimaal in vergelijking met de verkiezingen van 2019.

