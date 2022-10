COA: intensiever contact politie en gemeenten na incidenten asielopvang tussen Dronten en Kampen

Drama voor Hoornbeeck College Kampen: wéér scholier (17) uit Techniek­klas 2 veronge­lukt

Het Hoornbeeck College in Kampen is in diepe rouw. Zaterdag verongelukte een 17-jarige leerling uit Kamperveen met zijn scooter, amper drie maanden nadat een klasgenoot uit Staphorst om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

18 oktober