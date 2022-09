Dakloos en high achter het stuur van een campertje (en er staan nog wat andere zaakjes open)

Bij Arty Buijert Mars loopt naamgever uit IJsselmui­den in gedachten mee

Ruim 35 kilometer lang was de Arty Buijert Mars die zaterdag werd gelopen door een aantal oud-collega’s van Buijert. Een route die was uitgezet door de naamgever zelf, maar waarbij hij zelf niet aanwezig kon zijn. In plaats daarvan liepen er twee zoons en een schoonzoon mee - en Buijert in gedachten.

11 september