De ‘Gouden krachten’ van het Stripspektakel beginnen al om vijf uur

Een Porsche onder zijn kont én een uitkering: is Ö. uit Kampen fraudeur of ‘dorpsgek’ die popiejopie doet?

Hij genoot een uitkering maar reed rond in een Porsche. Op beelden is te zien dat hij aan het werk is. Maar dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan uitkeringsfraude, zoals justitie beweert? Daar klopt in de ogen van verdachte E.Ö. uit Kampen ‘helemaal niks’ van. ,,Een beetje popiejopie doen; is dat strafbaar mevrouw?”

17 augustus