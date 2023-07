De ‘schrik van Kampen’ bezorgt experts hoofdbrekens: waar kan hij heen?

indebuurt.nl Fundaparel: dit grachten­pand (met bijzondere tuin) staat te koop in Zwolle

Dagelijks uitkijken op de bootjes of wandelen langs de gracht. Of misschien wel in je eigen tuin genieten van de zon. Het kan bij dit grachtenpand in hartje Zwolle dat sinds eind juni te koop staat. Wij nemen een kijkje.