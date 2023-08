De sloopkogel die zijn vader van binnen sloopt, spoort Kampenaar Bram aan tot het lopen van 350 kilometer: ‘Het wordt ellendig’

MET VIDEO Dit bedrijf uit Kampen kiest opvallend andere manier om personeel te werven: ‘Past bij onze doelgroep’

Het idee begon als grap, maar voor ze het wisten stonden werknemers van Zonnegilde in Kampen daadwerkelijk met bloemenslingers en opblaasflamingo's feest te vieren op een met zonnepanelen bedekt dak. De smartlap is het nieuwste wapen in de wervingscampagne van het bedrijf: ,,De mensen die wij zoeken hebben geen baat bij ellenlange vacatureteksten.”