Dit is het enige onbemande tankstation in ons land waar je lpg kunt tanken (maar er kijkt wel degelijk iemand mee)

Raadsleden gaan de straat op in IJsselmui­den: ‘Ik vind het best nog spannend’

‘Ontmoet de nieuw gekozen raadsleden’: onder die noemer gingen de soms nieuwe, soms al bekende raadsleden zaterdagmiddag in Kampen de straat op om nieuwe ideeën op te doen voor de komende vier jaar. Bijvoorbeeld in het kloppend hart van IJsselmuiden: het Markeresplein. Dat mag wel wat levendiger, was het advies aan de raadsleden.

4 april