Dit is waarom Kampen maar geen besluit neemt over de ‘unieke wrak’ van de kogge

Broeder Dominicus verliet Zwolse klooster na 63 (!) jaar en woont nu met drie broeders in gewone woning: ‘Ik heb gehuild’

,,Oude bomen moet je nooit verplaatsen.” Toch moesten de vier laatste broeders van het Dominicanenklooster in Zwolle hun thuis verlaten. Het 123 jaar oude complex moet opgeknapt worden en ging in de verkoop. Voor de vier tachtigers zat er niets anders op dan verhuizen. Het leven in een reguliere woning valt vooral broeder Dominicus (85) zwaar, na 63 jaar in het klooster: ,,Ik heb gehuild, zou liever nu dan morgen teruggaan.”