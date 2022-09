Dit Kamerlid kiest op Prinsjesdag voor ‘passende jurk’ in crisistijd

Project Schans Buiten­wacht snel van start, maar eerder uitstel komt Kampen duur te staan

Het goede nieuws is dat de plannen voor Schans Buitenwacht eindelijk doorgaan, en snel ook. Het slechte nieuws is dat het Kampen flink meer geld kost. Want voor nagenoeg hetzelfde plan dat in 2019 uit bezuinigingsoogpunt in de ijskast verdween, is nu ruim 5,5 miljoen euro nodig in plaats van de oorspronkelijke 3,5 miljoen euro.

1 september