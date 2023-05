D’Olde Zwarver in Kampen opent ook dit jaar de deuren tijdens Nationale Molen- en Gemalendag

'Bankmede­wer­kers' beroven vrouw (92) uit Kampen op slinkse wijze, maar komen niet ver

Drie verdachten die in verband worden gebracht met het op slinkse wijze beroven van een bejaarde vrouw in Kampen, zijn enkele uren na hun daad al in de kraag gevat in de regio Amsterdam. Het incident vond 26 april plaats, maar werd een week later pas naar buiten gebracht door de politie.