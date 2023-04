DOS Kampen pakt de broodnodige punten tegen Heerenveen: ‘De komende weken zijn voor ons cruciaal’

‘Struikel­ste­nen in Muziek’ krijgt vleugels: ‘Ik wist niet dat het zo groot zou worden’

In de Stadsgehoorzaal wordt maandagavond het muziekproject Struikelstenen in Muziek gepresenteerd, een project dat in oktober vorig jaar werd gelanceerd door Kampenaar Marco Hulsebos. De bijbehorende dubbel-CD is klaar en het project lijkt een grotere vlucht te nemen. ,,Dit soort dingen heb je niet in de hand.”