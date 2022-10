Drama op kade Kampen: vrouw belandt met twee kinderen in de IJssel

Hoe het drietal in het water terecht kon komen, kan politiewoordvoerder Henk Kremer nog niet zeggen. Eerst was er sprake van dat ze in een auto zaten, maar dat lijkt niet het geval. Ook de identiteit van de slachtoffers is hem nog onbekend. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek nu. De eerste focus was op de hulpverlening.’’

En die kwam in grote getale op het incident af, inclusief traumahelikopter en boot van de brandweer. ,,Omdat we in eerste instantie niet wisten of alle mensen uit het water waren’’, zegt Kremer. Dat bleek uiteindelijk wel het geval, maar in elk geval een van de twee kinderen die in het water terecht kwamen was er slecht aan toe en moest worden gereanimeerd. De toestand van de anderen is niet bekend.