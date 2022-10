Drama voor Hoornbeeck College Kampen: wéér scholier (17) uit Techniekklas 2 verongelukt

Opvang Oekraïners op Parallel­weg in Kampen later en misschien (veel) duurder

De opvang voor (Oekraïense) vluchtelingen aan de Parallelweg in Kampen wordt later geopend dan gedacht. Bovendien wordt de opvang mogelijk 1,3 miljoen duurder dan de gemeente had berekend.

5 oktober