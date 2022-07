Drie landelijk bekende kunstenaars gaan ‘terug naar Kampen’

Eli Content doceerde van 1982 tot 2005 aan de Kunstacademie in Kampen, het huidige ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Kim van Norren kreeg les van Content en woont en werkt in Kampen. Janine van Oene is geboren in Kampen, maar verliet de stad juist voor de ontwikkeling van haar kunstcarrière.

In een reeks evenementen binnen het thema ‘Terug naar Kampen’ bijt Stedelijk Museum Kampen de spits af met twee nieuwe tentoonstellingen: Eli Content met Lust For Life + More en Kim van Norren en Janine van Oene met Ride The Wave. Die eerste is te zien in het museum aan de Oudestraat, de expositie van de twee vrouwen is in de Voormalige Synagoge aan de IJsselkade. Beide tentoonstellingen duren tot 25 september.