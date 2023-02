Drie verdachten van pinpasfraude in IJsselmuiden aangehouden

Verdachte van verkrach­ting vriendin in Kampen komt vrij: ‘Ik heb niet de waarheid gesproken, zegt ze’

Een 23-jarige man die wordt verdacht van verkrachting van zijn vriendin in Kampen komt op vrije voeten. Na nieuwe verklaringen van het slachtoffer is er twijfel ontstaan over de verdenking, bleek op een tussentijdse zitting in de rechtbank in Zwolle.

10:09