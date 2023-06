Driekwart van 43 kerkgebouwen in Kampen zijn nog in functie, maar wat brengt de toekomst?

Plan: langzamer rijden op de Molenbrug in Kampen, want de tractoren moeten ertussen

Al jaren is het een gevaarlijke samenvoeging van verkeersstromen in Kampen; fietsers op de Molenbrug kunnen zomaar worden ingehaald of tegemoet gereden door zwaar landbouwverkeer. Door auto’s langzamer te laten rijden op de Molenbrug, kunnen die tractoren en andere voertuigen misschien wel gewoon op de rijbaan, hoopt de Kamper politiek. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er moeten drie partijen aan tafel.