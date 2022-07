Dronken brugzitter zet boel op stelten in Kampen: ‘Levensgevaarlijk!’

Bijna alle bedden van crisisnood­op­vang in Kampen sporthal zijn bezet: ‘kinderen vervelen zich’

De crisisnoodopvang in sporthal De Reeve in Kampen is ‘nagenoeg’ vol. Sinds vorige week woensdag verblijven ongeveer zeventig asielzoekers in de in allerijl ingerichte sporthal aan de Horstsingel. ,,Het is een gemêleerd gezelschap, waaronder een aantal kinderen’’, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis.

