Eén grote lampionoptocht over de stadsbrug in Kampen: ‘Sommige deelnemers vinden het jammer’

LINTJESREGEN Veertien inwoners van Kampen Koninklijk onderschei­den

Veertien inwoners van de gemeente Kampen zijn vandaag beloond voor hun inzet in de samenleving. Na twee jaar op een aangepaste manier vanwege het coronavirus, konden de lintjes vanochtend weer fysiek uitgereikt worden door burgemeester Sander de Rouwe. Negen mannen en vier vrouwen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje - Nassau, Karst de Vries is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje - Nassau.

26 april