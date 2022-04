Einde dreigt voor vrijmarkt op tweede pinksterdag in Kampen

Wrak IJsselkog­ge vormt barrière voor monumenta­le status panden aan Havenweg in Kampen

De panden aan de Havenweg 3 en 5 in Kampen komen in aanmerking voor de status van monument. Dat vinden de Monumentenraad, de stichting Behoud Erfgoed Brunnepe (BEB) en monumentenwethouder Albert Holtland. Maar een gemeentelijke monumentenstatus krijgen de panden niet. Nou ja, voorlopig in elk geval niet.

6:10