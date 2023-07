‘En nou wegwezen!’ De uitgaansnachten in Kampen zijn rustiger sinds dit horecateam in de lucht is

Als haviken houden ze nauwlettend in de gaten of onrust dreigt in de binnenstad van Kampen. Gastheren, boa’s en politieagenten. Het speciale horecateam is sinds april aan het werk. En dat bevalt, blijkt dit weekeinde in de warme uitgaansnacht. ,,En nou wegwezen.’’